I Familie Flöz al Municipale con Feste | poesia maschere e magia scenica

La compagnia teatrale berlinese Familie Flöz ritorna a Piacenza con lo spettacolo “Feste”. Lo spettacolo combina poesia, maschere e effetti scenici che coinvolgono gli spettatori. Le maschere sono protagoniste assolute e sono riconoscibili come elemento distintivo del loro stile. Lo spettacolo sarà in scena al teatro Municipale e promette di offrire un’esperienza visiva e emotiva intensa.

I Familie Flöz tornano a incantare il pubblico di Piacenza, con le grandi maschere che hanno reso celebre la compagnia berlinese in tutto il mondo. Gruppo di punta del teatro di figura contemporaneo europeo, acclamati dai pubblici di tutte le età e dalla critica, saranno in scena con “Feste”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Feste": la magia delle maschere della compagnia berlinese Familie Flöz chiude la stagioneLa stagione 2025/2026 dei teatri di Cattolica si conclude mercoledì 8 aprile con la magia silenziosa e affascinante del teatro di maschere. Al Teatro Duse la grande musica e ‘Feste’, il capolavoro firmato Familie Flo?zLa grande musica d’autore, dai talenti italiani alle star internazionali, il tributo in danza all’album ‘The Wall’ dei Pink Floyd e l’attesissimo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: I Familie Flöz al Municipale con Feste: poesia, maschere e magia scenica; Feste - Familie Flöz. Le maschere dei Familie Flöz tornano a Piacenza: Feste al MunicipaleXXII STAGIONE DI PROSA DEL TEATRO MUNICIPALE DI PIACENZA, ALTRI PERCORSI MARTEDÌ 21 APRILE - TEATRO MUNICIPALE di PIACENZA – ore 21 Familie Flöz FESTE ... piacenzasera.it Finale, le inquietudini e la poesia dei berlinesi Familie FlözLo spettacolo ‘Finale’ è un omaggio al nostro pubblico, per quello iniziamo e finiamo il nostro spettacolo con il pubblico: sul palco i primi personaggi vengono creati da loro. Il regista Hajo Schül ... rainews.it LEGAMI. . Die Cutie Beauty Familie von LEGAMI wächst! Lass dich von Haargummis, Haarspangen und abgestimmten Kosmetiktäschchen begeistern Das perfekte Geschenk für deine beste Freundin … oder für dich selbst – absolut verdient - facebook.com facebook