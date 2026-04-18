HPE DL360 Gen11 | Guida al Tech Care Basic 5 Anni

Un nuovo servizio di assistenza si propone di offrire supporto per i server HPE DL360 Gen11 attraverso il pacchetto Tech Care Basic, che copre un periodo di cinque anni. Nel testo viene specificato che l’articolo include link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La nota di trasparenza chiarisce questa informazione ai lettori.

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