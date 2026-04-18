Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force aperte le selezioni per i geni dello spazio

La Nasa, insieme all’Ufficio per la gestione del personale degli Stati Uniti, ha annunciato il lancio di un nuovo sito web chiamato Nasa Force. Contestualmente, sono state aperte le selezioni per individuare i candidati considerati più qualificati nel campo dell’esplorazione spaziale. L’obiettivo è trovare persone con competenze specializzate per supportare future missioni sul nostro satellite naturale. La procedura di candidatura è ora disponibile online e rimarrà aperta per un certo periodo.

La Nasa e l’Ufficio per la gestione del personale degli Stati Uniti (Opm) hanno lanciato nelle scorse ore il nuovo sito web Nasa Force. Sono quindi aperte le candidature per posizioni lavorative volte a reclutare i migliori ingegneri e tecnologi del mondo a supporto del programma aerospaziale americano. (NASA FOTO) – Notizie.com Stando a quanto si legge in una nota diffusa, si garantirebbero così all’Aagenzia le competenze all’avanguardia necessarie per mantenere la leadership statunitense nel settore aerospaziale. “Il programma...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force, aperte le selezioni per i geni dello spazio Notizie correlate NASA, Artemis II a metà strada verso la luna: il ritorno dell’uomo nello spazio profondoLa missione Artemis II è a metà percorso, la NASA riporta astronauti verso la Luna dopo 50 anni, tra sorvolo lunare, test scientifici e preparazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force, aperte le selezioni per i geni dello spazio; Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force aperte le selezioni per i geni dello spazio. Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? Nasce Nasa Force, aperte le selezioni per i geni dello spazioNasa Force è una nuova iniziativa di reclutamento sviluppata in collaborazione con l’Opm, e si occuperà di selezionare e inserire talenti tecnici di alto livello in ruoli strategici a supporto delle ... notizie.com