Giornale radio del mattino sabato 18 aprile

Ecco il sommario delle principali notizie di questa mattina. Nel nostro giornale radio, aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle ultime decisioni giudiziarie, alle novità politiche e alle vicende economiche. Vi offriremo anche notizie sulla cronaca e su eventuali sviluppi di interesse pubblico, per tenervi informati su ciò che accade nel mondo. Restate con noi per tutti i dettagli.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del mattino, sabato 18 aprile Notizie correlate Leggi anche: Giornale radio del mattino, sabato 4 aprile Leggi anche: Giornale radio del mattino, sabato 11 aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornale radio del mattino, lunedì 13 aprile; Giornale radio del mattino, martedì 14 aprile; non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre; Giornale radio del mattino, martedì 14 aprile. Giornale radio del mattino, mercoledì 15 aprileGiornale radio del mattino, mercoledì 15 aprile ... msn.com Giornale radio del mattino, martedì 14 aprileGiornale radio del mattino, martedì 14 aprile ... msn.com Ecco i principali titoli del Giornale Radio delle 7.45: attualità, territorio, ambiente, cultura, economia e sport. • : nel Bresciano circa 50 mila famiglie, oltre 100 mila persone, fanno fatica a pagare luce e gas. Secondo la Cgia di M - facebook.com facebook