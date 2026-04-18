Durante un evento culturale a Cantello, un ex magistrato ha approfondito il rapporto tra le indagini giudiziarie e la loro rappresentazione nei romanzi gialli. L'incontro, intitolato

A Cantello, durante l’appuntamento culturale denominato Voltiamo pagine, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune, Giuseppe Battarino ha offerto una riflessione profonda sul confine tra la realtà delle indagini giudiziarie e la loro rappresentazione letteraria. L’ex magistrato, che ha presentato il volume Giallisti sul serio prodotto da Morellini Editore, ha analizzato come la narrazione investigativa spesso distorca il lavoro della giustizia attraverso stereotipi linguistici e procedurali consolidati. Il peso delle parole e la costruzione del mito investigativo. La precisione terminologica rappresenta il primo pilastro su cui si fonda la veridicità di un racconto crimine, un aspetto centrale nel discorso di Battarino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gialli e realtà: l’ex magistrato smonta i miti della giustizia

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