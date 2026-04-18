Forbidden Fruit, programma trasmesso su Canale 5 da circa un anno, cambia improvvisamente la sua programmazione. La decisione è stata annunciata da Mediaset, senza ulteriori dettagli sui motivi. La trasmissione, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico, subirà quindi modifiche alla sua collocazione in palinsesto. Al momento, non sono stati comunicati nuovi orari o date di ripresa.

Forbidden Fruit continua il suo grande successo sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda da ormai un anno. Le puntate sono seguite da 2 milioni di telespettatori: numeri sempre più in crescita che ne fanno una delle serie tv più viste in questo momento in Italia. Proprio per questa ragione, Mediaset ha deciso di raddoppiare Forbidden Fruit in prima serata. Nella settimana che va dal 20 al 26 aprile, le vicende ambientate sulle rive del Bosforo andranno in onda giovedì 23 e venerdì 24 aprile in prima time sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo prendersi uno spazio importante nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo aver ottenuto ascolti sempre più importanti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Mediaset

Forbidden Fruit: la scena censurata che Mediaset non vuole mostrare

Notizie correlate

Forbidden fruit, variazione d’orario per Pasquetta: la mossa a sorpresa di MediasetForbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori in Italia.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Forbidden fruit, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Forbidden Fruit, quando e dove va in onda la serie in Italia; Forbidden Fruit è già finita, ecco cosa accadrà in Italia; Verissimo, ‘taglio’ inatteso a Silvia Toffanin: cambia la durata del programma. Perché.

Forbidden Fruit, cambio programmazione: raddoppia di sera e va in onda 23 e 24 aprileForbidden Fruit raddoppia e va in onda due volte nella prossime settimana: giovedì 23 e venerdì 24 aprile, infatti, è previsto l'appuntamento in prima serata con la soap turca. it.blastingnews.com

Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5Forbidden fruit è tra le serie tv che ogni giorno sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Le vicende con Ender e Yildiz stanno ... ilsipontino.net

Forbidden Fruit cambia giorno: in prima serata trasloca al giovedì a partire dalla prossima settimana. - facebook.com facebook