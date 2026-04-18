Fermato in città per un controllo | era ricercato in tutta Europa per droga

Durante un normale controllo di polizia in città, un uomo è stato fermato e sottoposto a verifica. Dai controlli è risultato essere ricercato in tutta Europa per questioni legate alla droga. Nonostante i tentativi di nascondersi, la sua posizione è risultata compromessa e la sua cattura è stata immediatamente disposta.

Si muoveva in città cercando di non dare nell’occhio, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. È finita con le manette ai polsi la latitanza di un 34enne cittadino romeno, rintracciato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia.La condanna in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it P7.2. TODO SOBRE ESPERAS!! MARCAS de rifles y los servicios POST-VENTA (la más famosa tarda 6 meses) Notizie correlate Leggi anche: Fermato per un controllo mostra un documento falso: era ricercato in tutta Europa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fermato in città per un controllo: era ricercato in tutta Europa per droga - BresciaToday; Chiavenna, fermato in centro con la droga: in casa oltre un chilo di stupefacenti; Fermato in monopattino e trovato in possesso di hashish, 23enne denunciato per spaccio; I selfie con le aragoste, arrestato il re degli evasori europei: in fuga per Dubai con 63 milioni. Fermato e avviato all’espulsione Said, l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano MagnagoPer giorni il 38enne, egiziano, ha imperversato a Soiano, urlando, accendendo fuochi, impaurendo la gente. Non veri e propri reati ma una situazione di incertezza che si è conclusa solo dopo che la qu ... ilgiorno.it Crema si ferma per l’ultimo saluto a Hamza Salama: città unita nel doloreCrema si stringe nel silenzio e nel dolore per l’ultimo saluto a Hamza Salama, il giovane egiziano di appena 20 anni ucciso ... cremonaoggi.it Fermato dai carabinieri con poche dosi di droga, pesa anche un precedente recente a Siena dove era stato fermato con un etto di cocaina facebook 29' | 0-1 CALCIO DI RIGORE! Noslin viene fermato poco prima di calciare, nessun dubbio per l'arbitro! #NapoliLazio #AvantiLazio x.com