Il Far East Festival di Udine si prepara a tornare con un’edizione dedicata all’estremo oriente. La rassegna metterà in mostra il lavoro di un noto coreografo e regista di Hong Kong, insieme a uno degli attori più promettenti del Giappone. L’evento si svolgerà nel capoluogo friulano, portando sul palcoscenico film e performance provenienti da quella regione. La manifestazione si svolgerà nel corso dei prossimi giorni.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Con un’edizione che celebra un importante coreografo e regista di Hong Kong e uno dei più talentuosi attori giapponesi delle ultime generazioni, il Far East Film Festival di Udine porterà ancora una volta una ventata di Estremo Oriente nel capoluogo friulano. Fra il 24 aprile e il 2 maggio infatti, la manifestazione lanciata nel 1999 assegnerà il Gelso d’Oro alla carriera a Yuen Woo-ping, coreografo di arti marziali e cineasta che durante la sua lunga carriera ha influenzato sia il cinema asiatico, dietro la macchina da presa per Drunken Master con Jackie Chan per esempio, che quello mondiale, si pensi alla trilogia di Matrix.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Far East Festival, l’estremo oriente a Udine

CINEMA ASIATICO: DAL 24 APRILE LA 28ª EDIZIONE DEL FAR EAST FILM FESTIVAL | 03/04/2026

Notizie correlate

Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio.

Udine accoglie 76 film asiatici: il Far East Festival trasforma la cittàIl capoluogo friulano si prepara ad accogliere la ventottesima edizione del Far East Film Festival, che si terrà dal 24 aprile al 2 maggio con un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pronti per il Far East Film Festival: tra una settimana esatta Udine si veste di Asia; Far East Festival, l’estremo oriente a Udine; Torna Far East Film Festival l Appuntamento con il Cinema d Oriente 28a Edizione a Udine e dintorni; Far East Film Festival 28: a Udine 75 film e ospiti come Fan Bingbing e Yakusho Koji.

Cultura: Anzil, Far East Film Festival artefice rinascita di frontieraUdine, 2 apr - Il Far East Film Festival Ã¨ stato precursore di quella cultura di frontiera che oggi la Regione sostiene con convinzione: chi ha saputo sognare e realizzare quei sogni puÃ² ... ilgazzettino.it

Far East n. 25, domani Hachiko in World Festival PremiereDomani quinta giornata del Far East Film Festival tutta nel segno della molteplicità e della diversità, che quest'anno sono i leit motiv del più grande osservatorio europeo sul cinema popolare ... ansa.it

Il grande cinema arriva a Udine Wim Wenders sarà protagonista al Far East Film Festival per una serata speciale al Teatro Nuovo. Sarà lui a premiare Koji Yakusho, prima della proiezione di Perfect Days. Una notte che promette emozioni. Leggi tutto http - facebook.com facebook

Il 25 aprile alle ore 19:00 al Teatro Nuovo di Udine, il Far East Film Festival ospiterà Wim Wenders durante la serata di premiazione con il Gelso d'Oro alla Carriera a Yakusho Koji. x.com