Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 18 aprile 2026

Nella serata di oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti relativi all’estrazione numero 63 del 2026. I giocatori hanno potuto consultare i numeri estratti sui tabelloni e sui risultati ufficiali, disponibili immediatamente dopo la fine delle operazioni.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 18 aprile 2026. Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 63 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 18 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 63 d el 18 aprile 2026 B ARI . CAGLIARI . FIRENZE . GENOVA . MILANO 46 – 44 – . NAPOLI 69 – 24 –. PALERMO. ROMA 56 – 71 – . TORINO . VENEZIA. NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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