Escarpeit Sneakers Nike Air Max Plus | La nostra opinione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’Anatomia del Turchese: Motivo a Pois e Dettagli Tecnici. L’estetica di questa Nike Air Max Plus si gioca su un contrasto cromatico deciso, dove la palette vira dal blu scuro al turchese. Il punto focale della tomaia è l’upper in tessuto caratterizzato da un motivo a pois, una scelta grafica che rompe con le linee più classiche delle sneaker da running per abbracciare un linguaggio visivo moderno. Questo pattern non è solo decorativo, ma definisce la texture stessa della scarpa, integrandosi con il logo Nike in metallo argentato che aggiunge un punto di luce fredda sulla parte laterale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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