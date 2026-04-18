Un nuovo set di profumi è stato messo in vendita, comprendente due confezioni da 50 millilitri ciascuna. La confezione include la fragranza Dolce & Gabbana The One, disponibile per diverse occasioni. Sul sito ufficiale, è presente una nota di trasparenza che informa sugli eventuali link di affiliazione. Questi collegamenti potrebbero generare una commissione per chi gestisce il sito, senza influire sul prezzo di acquisto per l’utente.

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© Ameve.eu - Dolce & Gabbana The One Set: 2x50ml, Note e Occasioni

Dolce & Gabbana The One Parfum

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