Di Napoli-Lazio non frega niente a nessuno c’è il tormentone Conte

La partita tra Napoli e Lazio non sta attirando l'attenzione dei tifosi, mentre si parla principalmente del possibile ritorno di Conte sulla panchina nerazzurra. Le discussioni sui social e tra gli appassionati sono concentrate su questo argomento, lasciando in secondo piano l'incontro tra le due squadre. La sfida non sta generando grande interesse tra il pubblico, che sembra più coinvolto nelle questioni legate alla prossima stagione e alle scelte di mercato.

De Laurentiis torna in tribuna. Quando si vedranno i due? E che cosa si diranno? Intanto oggi c'è l'ex Sarri protagonista di un passato ormai lontano Di Napoli-Lazio non frega un bel niente a nessuno. Si gioca alle 18 ma l’ambiente Napoli è tutto sintonizzato sul futuro. Su quel che farà Conte, su cosa si diranno lui e Aurelio De Laurentiis nell’incontro che prima o poi avverrà. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che si vedranno dopo Napoli-Cremonese in programma il 24 aprile, quindi alla vigilia della festa della Liberazione. Dei due scrive anche Repubblica Napoli con Antonio Corbo. Che punta sui conti del Napoli che non può permettersi la spesa effettuate nel biennio Conte anche perché non ci sono più Osimhen e Kvara da vendere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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