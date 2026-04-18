Da Cormano alla tv | Mr Oro protagonista su DMax

Un imprenditore di Cormano, noto per la sua attività nel settore della compravendita di preziosi, è stato protagonista di un programma televisivo trasmesso da DMAX. La sua storia e le sue operazioni sono state riprese durante una puntata dedicata al mondo dei gioielli e degli oggetti di valore. La partecipazione alla trasmissione ha portato l’attenzione sulla sua attività e sul suo percorso nel settore.

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