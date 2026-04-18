Conviene Cantine Borga It Confezione 2 Bag?

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il Raboso: tra amarezza e fruttato del Veneto. Il vitigno Raboso rappresenta una delle identità più marcate della tradizione vinicola di alcune aree del Veneto. Parliamo di un uva che si distingue per un profilo sensoriale molto specifico, caratterizzato da un equilibrio unico tra la componente acida e quella tannica. In questo contesto, il prodotto in esame si presenta come un Raboso Veneto IGT, un’etichetta che identifica l’appartenenza a una specifica area geografica regolamentata, garantendo la tracciabilità del vitigno nel territorio veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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