Nella stagione 2023-2024 della Serie A, Mateo Retegui si è aggiudicato la classifica marcatori con 25 reti segnate. La sua posizione in testa alla classifica è stata determinata dal numero di gol realizzati rispetto agli altri attaccanti del campionato. La classifica raccoglie i nomi dei giocatori più prolifici, evidenziando le loro performance nelle partite ufficiali disputate durante l’intera stagione.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

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