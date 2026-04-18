Clarins Skin Illusion SPF 15 | Guida all’acquisto e test
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘pelle illusione’: come la texture fluida trasforma il viso. Analizzando la formulazione di Clarins Skin Illusion, emerge una caratteristica distintiva che la separa dai fondotinta tradizionali: la capacità di coniugare la consistenza fluida tipica di un siero con una concentrazione precisa di pigmenti. Questa combinazione permette di ottenere una finitura naturale e uniforme sulla pelle, evitando l’effetto pesante o “mascherato” che spesso si riscontra nei prodotti ad alta copertura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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