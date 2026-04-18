Oggi si gioca la partita tra Chelsea e Manchester United, due delle squadre più note del calcio inglese. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e le statistiche aggiornate prima dell’inizio dell’incontro. La sfida si svolge nel contesto del campionato di Premier League e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica.

2026-04-17 17:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha esortato la sua squadra ad “approfittare del momento” mentre cercano di arrestare la loro scarsa forma e mantenere vive le aspirazioni della Champions League contro il Manchester United. I Blues hanno perso terreno nella corsa per il piazzamento tra i primi cinque che garantirebbe un posto nella Champions League della prossima stagione, gli uomini di Rosenior hanno subito tre sconfitte consecutive in Premier League senza segnare un gol. Il Chelsea è a quattro punti dal Liverpool, quinto in classifica, come risultato di quella serie, ma il suo record nelle partite casalinghe con lo United suggerisce che possono sperare di tornare a vincere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea-Manchester United: formazioni, statistiche e anteprima

TOTTENHAM VS CHELSEA Tactical Battle Preview

Notizie correlate

Everton-Manchester United: formazioni, statistiche e anteprima2026-02-22 13:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester United si recherà all’Everton il Monday Night Football.

Manchester United-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-13 20:26:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Manchester United e Aston...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pronostici Man Utd - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Pronostico Chelsea-Manchester United: analisi e probabili formazioni 18/04/2026 Premier League; Pronostico Chelsea-Manchester United | Premier League 2025/26; Pronostico Chelsea-Manchester United: analisi, quote e consigli.

La vittoria del Manchester United nel Big Six sfida le difficoltà del Chelsea.Il Manchester United si prepara a scendere in campo contro il Chelsea a Stamford Bridge in una delle partite chiave di questa stagione. Entrambe le squadre fanno parte della elite calcistica inglese, ... napolipiu.com

Pronostico Chelsea-Manchester United: c’è in palio la ChampionsChelsea-Manchester United è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Leny Yoro ya samu rauni kuma zai rasa wasan da Manchester United za su yi da Chelsea Hakan na nufin United za su tafi zuwa London ba tare da manyan centre-back insu huu ba: Harry Maguire — dakatarwa Lisandro Martínez — dakatarwa Ma - facebook.com facebook

Marcos #Senesi sta per scegliere la sua prossima squadra. I suoi agenti sono in stretto contatto con Chelsea, Tottenham e Manchester United. Il resto delle squadre sono molto più indietro [ @MatteMoretto] x.com