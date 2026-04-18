Chelsea-Manchester United | formazioni statistiche e anteprima

Da justcalcio.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la partita tra Chelsea e Manchester United, due delle squadre più note del calcio inglese. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e le statistiche aggiornate prima dell’inizio dell’incontro. La sfida si svolge nel contesto del campionato di Premier League e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica.

2026-04-17 17:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha esortato la sua squadra ad “approfittare del momento” mentre cercano di arrestare la loro scarsa forma e mantenere vive le aspirazioni della Champions League contro il Manchester United. I Blues hanno perso terreno nella corsa per il piazzamento tra i primi cinque che garantirebbe un posto nella Champions League della prossima stagione, gli uomini di Rosenior hanno subito tre sconfitte consecutive in Premier League senza segnare un gol. Il Chelsea è a quattro punti dal Liverpool, quinto in classifica, come risultato di quella serie, ma il suo record nelle partite casalinghe con lo United suggerisce che possono sperare di tornare a vincere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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