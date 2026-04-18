Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30, su Nove e in streaming su Discovery+, va in onda un nuovo episodio di

Domenica 19 aprile 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti d’onore della puntata: il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nelle librerie con “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”; Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo. E ancora: Nek, fresco d’uscita con “Nek Hits Live”, raccolta live con le registrazioni dell’omonimo tour, e a giugno in tour con il “Nek Hits Live Summer 2026”; Elio e Marina Viola, autrice del libro “Il Volo del Tacchino.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: PARATA DI STELLE DI TV E POLITICA NEL SALOTTO DI FAZIO

Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica #26ottobre - #fabiofazio

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