Casa Laba sul grande schermo | fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e Bergamo

Dal 7 aprile, le sale cinematografiche di Brescia e Bergamo proiettano Casa Laba, un film ispirato alle sitcom americane degli anni ’90. Il film, che si ispira a serie come Friends, combina elementi di humor e momenti autentici della vita degli studenti fuori sede. Sebbene non sia ancora una web series, il progetto rappresenta un esperimento cinematografico che potrebbe evolversi in futuro. La proiezione durerà fino al 7 maggio.

Casa Laba è già sul grande schermo: non ancora una web series, anche se presto lo diventerà, intanto è un gustoso esperimento cinematografico liberamente ispirato alle sitcom americane anni '90, su tutte ovviamente Friends, tra humor, creatività e momenti autentici della vita degli studenti fuori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Weekend di grandi proiezioni al cinema Moderno, sul grande schermo "No other choice" di Park Chan-wookIl fine settimana al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone inizia con uno dei grandi titoli di questa stagione cinematografica. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Laba in scena: sogni e idee dalle aule alle sale; Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e Bergamo - BresciaToday. Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e BergamoSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... bresciatoday.it Casa Laba sul grande schermo: l’Accademia nei cinema di Brescia e BergamoUna campagna di comunicazione che porta la creatività degli studenti sul grande schermo con una serie di episodi stile web series anni ’90, in programmazione fino al 7 maggio nelle sale UCI Cinemas. quibrescia.it Il blur era voluto. Ora potete guardarlo. Era solo una questione di tempo. Da ottobre in Accademia Backstage realizzati da Emanuele Picco, Carlo Coppola e Sara Cannistracci __ #accademialaba #università #season1 #makingof casalaba facebook