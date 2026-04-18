Bonus mamme | arriva il nuovo tool INPS per sbloccare i pagamenti

L’INPS ha lanciato un nuovo strumento digitale che consente alle lavoratrici con almeno due figli di modificare le domande relative al Bonus mamme. La piattaforma permette di correggere eventuali errori nei dati inseriti o discrepanze nelle istanze presentate. La funzione mira a semplificare il processo di sblocco dei pagamenti, riducendo i tempi di attesa e le complicazioni legate a eventuali anomalie amministrative.

L’INPS ha introdotto una nuova opzione digitale che permette alle lavoratrici con almeno due figli di correggere le istanze relative al Bonus mamme, facilitando la risoluzione di discrepanze nei dati o errori materiali. La funzione denominata Chiedi riesame punta a sbloccare i pagamenti ha ricevuto esiti parziali o negativi, garantendo un canale di rettifica diretto tramite la piattaforma dell’Istituto. Questa misura trova il suo fondamento normativo nell’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, successivamente convertito con delle modifiche dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025. Il provvedimento è pensato come un’integrazione al reddito specifica per le madri lavoratrici che affrontano le sfide economiche legate alla gestione di nuclei familiari numerosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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