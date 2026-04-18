Bonprix It Abito In Maglia Con Paillettes | Caratteristich…

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘cascata’: come le paillettes modellano la silhouette. L’elemento distintivo di questo abito in maglia è rappresentato dalla complessa decorazione applicata sulla parte superiore del capo. Il ricamo non si limita a una semplice linea orizzontale, ma si sviluppa con un disegno elaborato che interessa il busto e le spalle, creando un punto focale visivo molto marcato. L’alternanza cromatica tra le paillettes nere e quelle argentate gioca un ruolo fondamentale nella percezione della struttura del vestito.🔗 Leggi su Ameve.eu

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