Un nuovo modello di bermuda in verde oliva è disponibile a 19,99 euro. La versione presenta una vita elastica che consente una vestibilità comoda. L'articolo include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, attraverso i quali potrebbe essere ricevuta una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

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© Ameve.eu - Bermuda Bonprix: il verde oliva con vita elastica da 19,99€

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