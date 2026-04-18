Oggi è andata in onda l’ultima puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa su Canale 5 nel primo pomeriggio. Chi desidera rivederla può trovare le repliche disponibili in streaming su diverse piattaforme di video on demand, che permettono di guardare gli episodi già trasmessi. La serie, in onda da più di 25 anni, continua ad appassionare il pubblico con le sue storie.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 18 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Pride & Prejudice | Complete Series 5hr Omnibus

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile; Brooke, la gatta con una vita tutt’altro che Beautiful ora cerca il suo lieto fine; Primavera = nuova skincare: i consigli per una pelle al top; Beautiful, le anticipazioni: il soccorso di mamma Brooke.

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