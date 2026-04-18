AZ Alkmaar-NEC Finale Coppa d’Olanda 19-04-2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 19 aprile 2026 alle ore 18:00 si disputerà la finale della Coppa d’Olanda tra AZ Alkmaar e NEC. Per la seconda stagione consecutiva, nessuna delle tre squadre più titolate del torneo sarà presente in questa finale. L’AZ Alkmaar cerca di riscattare la sconfitta ai rigori nella finale dello scorso anno contro il Go Ahead Eagles, mentre il NEC si prepara a sfidare gli avversari in una partita che promette emozioni.

Per la seconda volta di fila la finale di Coppa d’Olanda si gioca senza nessuna delle tre big, con l’AZ Alkmaar che contro il NEC proverà a rifarsi dopo aver perso ai rigori quella del 2024-25 contro il Go Ahead Eagles. La squadra di Lee-Roy Echteld, ex tecnico della giovanile che ha fine gennaio ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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