Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Dal primo gennaio 2024 è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026 sono state comunicate tutte le date di pagamento, che permetteranno ai beneficiari di conoscere quando riceveranno le somme spettanti. La misura è stata introdotta per fornire assistenza alle famiglie più fragili.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: ecco tutte le date di pagamento ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assegno di Inclusione (ADI) Aprile 2026: saldo visibile? Pagamenti dal 15, ecco il calendario ufficiale INPS. Tutte le indicazioni indispensabili in merito; Pagamento assegno di inclusione aprile 2026: le date di accredito; COSA CAMBIA CON NUOVO ISEE 2026; Assegno di inclusione di aprile, quando arriva il pagamento: il calendario Inps. Pagamenti INPS in arrivo entro il 17 aprile: assegno di inclusione, bonus e ricaricheSettimana decisiva per milioni di italiani in attesa dei pagamenti INPS. Tra metà e fine aprile si concentra infatti una nuova finestra di accrediti che ... ilsipontino.net Pagamento Assegno di inclusione (ADI) aprile 2026: ricariche in arrivo e nuove verificheGuida completa al calendario dei pagamenti dell'ADI nel 2026: chi rischia la sospensione, come controllare lo stato della domanda e le novità ... it.blastingnews.com Pagamenti ADI di metà aprile 2026 arrivati Buone notizie per tanti beneficiari In queste ore stanno arrivando i pagamenti dell’Assegno di Inclusione per: Nuovi percettori ADI Rinnovi ADI Chi era in attesa di mensilità arretrate Per controllar facebook