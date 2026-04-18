Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026

Nella serata di ieri, venerdì 17 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man – Homecoming incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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