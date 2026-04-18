Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in programmazione dal 20 al 24 aprile, si registrano diverse novità riguardanti i personaggi principali. Matteo viene messo in libertà, mentre Delia e Botteri decidono di rimandare un annuncio importante. Inoltre, una rivelazione di Umberto potrebbe cambiare le dinamiche tra i protagonisti. Questi eventi promettono di portare nuovi sviluppi alla trama già in corso.

Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile, si annunciano ricche di svolte inaspettate e sviluppi destinati a modificare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama si conferma Umberto, protagonista di una rivelazione destinata a lasciare il segno. Dopo aver fatto luce sulla vicenda dei. L'articolo Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Matteo torna libero, Delia e Botteri rinviano l’annuncio. La rivelazione di Umberto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Salvo e Ludovica deludono Marcello....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Matteo scopre la vera identità dei Marchesi

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