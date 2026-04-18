Almanacco | Sabato 18 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 18 aprile è il 108º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 109º negli anni bisestili. In questa data, si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni santi, mentre si conosce il proverbio del giorno. Mancano 257 giorni alla fine dell’anno. Questa giornata si inserisce nel contesto del calendario, segnando un passaggio temporale nel corso dell’anno.

Il 18 aprile è il 108º giorno del calendario gregoriano (il 109º negli anni bisestili). Mancano 257 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Aia, badessa.Proverbio di AprileAprile, ogni giorno un barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1428 - Pace di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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