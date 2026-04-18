almanacco del 18 04 2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. Sono state annunciate alcune decisioni giudiziarie riguardanti diversi procedimenti in corso, con aggiornamenti su udienze e sentenze previste. Le autorità stanno seguendo attentamente le fasi di alcune inchieste e processi che coinvolgono vari soggetti. La giornata si preannuncia ricca di attività legali, con dettagli che verranno comunicati nel corso delle prossime ore.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 18 aprile 2026

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Oggi, 18 aprile, ricordiamo la posa della prima pietra di San Pietro e la firma del trattato CECA, pilastro dell'Europa moderna. Un giorno di grandi menti, da Einstein a Lucrezia Borgia. Scopri tutti i fatti che hanno segnato la storia nell'almanacco di oggi. - facebook.com facebook