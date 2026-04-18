Addio a padre Ghilardi | il gesuita che rivoluzionò la sanità toscana

La comunità religiosa e i cittadini della regione si stanno riunendo per rendere omaggio a padre Renato Ghilardi, gesuita e figura di rilievo nel settore sanitario toscano. La sua morte rappresenta la fine di un percorso di lavoro e dedizione nel campo sociale e istituzionale. La sua attività ha avuto un impatto significativo sulla sanità locale, lasciando un segno duraturo nella comunità.

La comunità fiorentina e religiosa si prepara a dare l’ultimo saluto a padre Renato Ghilardi, figura centrale del francescanesimo in Toscana, la cui scomparsa segna la fine di un’epoca di impegno sociale e istituzionale. Il religioso, nato nel giugno del 1935 a Minucciano, è deceduto lasciando un segno profondo nell’assistenza spirituale ospedaliera della regione. La salma riposa attualmente nella camera ardente presso la parrocchia di San Francesco in piazza Savonarola a Firenze, dove sono previste le esequie per martedì 21 aprile alle ore 10. L’impatto normativo tra fede e istituzioni regionali. Oltre alla dimensione umana, l’eredità di Ghilardi tocca direttamente i meccanismi organizzativi della sanità toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a padre Ghilardi: il gesuita che rivoluzionò la sanità toscana Notizie correlate Leggi anche: Addio a Padre Domenico Pizzuti, il gesuita di Scampia che sfidò la camorra Addio a Sepp Piontek, il padre della Danish Dynamite che rivoluzionò la DanimarcaIl mondo del calcio piange la scomparsa di Sepp Piontek, storico allenatore tedesco che trasformò la nazionale danese in una protagonista del...