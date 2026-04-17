Werder Brema-Amburgo sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si disputa il derby tra Werder Brema e Amburgo, due squadre che si trovano a cinque giornate dalla fine della Bundesliga. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe, dato che potrebbe influenzare la lotta per la salvezza. Attualmente, i padroni di casa sono in una posizione più critica rispetto agli avversari, rendendo l’incontro ancora più cruciale per le sorti di entrambe le squadre.
A 5 giornate dalla fine della Bundesliga il nordderby tra Werder Brema e Amburgo vale un pezzo di salvezza per entrambe, con i padroni di casa messi decisamente peggio. La squadra di Thioune viene dallo scontro diretto perso contro il Colonia, terzo KO nelle ultime 4 gare. Il vantaggio fortunatamente sul terzultimo posto rimane di 3 punti grazie anche al Bayern Monaco vincente con largo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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