Verstappen dà il via libera | Lambiase vola in McLaren

Max Verstappen ha confermato il suo sostegno alla decisione di Gianpiero Lambiase di passare alla McLaren, considerando il trasferimento come un passo importante per la sua carriera. Lambiase, attualmente ingegnere di un team di Formula 1, ha ottenuto l'ok dal pilota olandese per proseguire il suo percorso professionale in un’altra scuderia. La notizia riguarda il settore tecnico del campionato di Formula 1 e il movimento di figure chiave tra i team.

Max Verstappen ha espresso il suo pieno sostegno alla decisione di Gianpiero Lambiase di trasferirsi in McLaren, definendo la scelta dell’ingegnere come un passo necessario per la sua carriera. Il pilota olandese, che ha condiviso numerosi traguardi con il tecnico della Red Bull, ha confermato che il confronto sulla possibile partenza di Lambiase era già avvenuto tra i due prima della formalizzazione dell’accordo. L’evoluzione tecnica del rapporto tra pilota e ingegnere. Il legame tra il quattro volte campione del mondo e il suo attuale ingegnere di gara si trova davanti a una svolta strutturale. Secondo quanto emerso durante un evento a Amsterdam organizzato da Viaplay, Lambiase riceverà un incarico di alto profilo presso la scuderia di Woking, ricoprendo il ruolo di chief racing officer.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen dà il via libera: Lambiase vola in McLaren Max Verstappen Humiliated The McLaren F1 Team Notizie correlate Leggi anche: McLaren ingaggia l’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, da Red Bull nel 2028. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mercato 2027: se parte Verstappen il sogno Red Bull è prendere Piastri; Formula 1, via libera alla modifica del regolamento: le tappe prima della luce verde; Formula 1, l’ADUO può aiutare Ferrari, ma Verstappen vede la beffa; Formula 1, la Ferrari aspetta l’ADUO. E Verstappen rischia la beffa. Max Verstappen scende in pista al Nurburgring Nordschleife per il doppio appuntamento del campionato NLS denominato “Qualifiers”, che è l’ultima tappa d’avvicinamento alla 24 Ore in programma all’inferno verde del prossimo 16 e 17 maggio. L'olandese s facebook #F1 | Ceccarelli: "Verstappen fa il gioco delle parti, ma non lascerà il mondo dei GP" x.com