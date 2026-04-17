La puntata più recente di Uomini e Donne è disponibile in replica su Canale 5, il canale principale del gruppo Mediaset. Lo show, condotto da Maria De Filippi, viene trasmesso dal lunedì al venerdì, attirando un pubblico fedele e numeroso. Chi desidera rivedere le dinamiche tra i protagonisti può trovare la replica attraverso i vari canali ufficiali della rete, inclusa la piattaforma streaming.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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