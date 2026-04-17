Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono arrivate alcune novità significative, con aggiornamenti sulle partite in programma e sui risultati più recenti. Si sono svolti incontri tra le squadre che hanno portato a cambiamenti nelle classifiche e in alcune formazioni titolari. Sono state annunciate anche decisioni ufficiali da parte degli organi competenti riguardo a sanzioni e regolamenti. Le notizie più recenti riguardano quindi sia aspetti sportivi che amministrativi del massimo campionato italiano.

Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì» Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Como, Fabregas commenta: «Oggi dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo. Questi non siamo noi!» Bournemouth, decisione presa per il post...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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