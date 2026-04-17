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Le trattative di calciomercato estivo sono entrate nel vivo, con numerosi movimenti e annunci da parte dei club. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti continui sulle operazioni di mercato, con spostamenti di giocatori e ufficializzazioni di trasferimenti. Le squadre stanno definendo le proprie rose in vista della prossima stagione, mentre si susseguono le voci e le conferme relative ai nuovi acquisti.

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