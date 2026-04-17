L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso critiche serrate nei confronti della Nato, definendola “una tigre di carta” in seguito alla decisione presa riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si discute delle capacità dell’alleanza di intervenire efficacemente in questioni di sicurezza internazionale. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra gli alleati e i paesi coinvolti nella regione.

Donald Trump ha lanciato un durissimo attacco contro la Nato, definendo l’alleanza una tigre di carta dopo la risoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano, tramite un post sul proprio social Truth, ha intimato agli alleati di non interferire nella zona, criticando l’incapacità dell’organizzazione di fornire supporto operativo durante le recenti tensioni. Le dinamiche che hanno coinvolto lo Stretto di Hormuz hanno messo in luce una profonda spaccatura tra Washington e i partner europei. Secondo quanto riferito da Trump, gli alleati avrebbero cercato un confronto telefonico con lui per valutare la necessità di un intervento congiunto una volta stabilizzata la situazione nel passaggio marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump attacca la Nato: “Tigre di carta”, ora decide da sola su Hormuz

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