Trento | furto fallito climber morto e grave incidente a Fiavè

A Trento, un uomo di 27 anni senza fissa dimora e con precedenti è stato denunciato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare in un negozio di via Brennero. Nello stesso periodo, si sono verificati un incidente grave a Fiavè e un episodio in cui un climber è morto durante un’attività in montagna.

Un uomo di 27 anni, privo di una dimora stabile e già noto alle autorità, è stato denunciato dai carabinieri a Trento dopo un tentativo di furto in un punto vendita della zona di via Brennero. L’episodio, avvenuto nel corso di una giornata che ha anche altri tragici eventi sul territorio trentino, si è concluso con l’intervento dei militari che hanno fermato il soggetto dopo una breve colluttazione con il personale di vigilanza. Dinamiche del ferimento e del recupero presso il Monte Lefre. Mentre le forze dell’ordine gestivano la denuncia per la rapina impropria avvenuta nel supermercato, dove il ventisettenne aveva tentato di sottrarre bevande alcoliche per un valore di circa 70 euro nascondendole in uno zaino, si sono registrate altre due notizie rilevanti per la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento: furto fallito, climber morto e grave incidente a Fiavè Notizie correlate Leggi anche: Il furto fallito, l'inseguimento e la caduta fatale: così è morto il ladro Grave incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista, traffico paralizzato. VideoUn motociclista è morto in un incidente sull'Autostrada A4, nel tratto Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo - Cormano, alle porte di Milano.