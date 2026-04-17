Il documentario Agnus Dei, diretto da Massimiliano Camaiti, sarà nelle sale italiane dal 20 aprile. Il film si concentra su una comunità di monache all’interno del Monastero di Santa Cecilia a Roma, mostrando aspetti legati alla vita religiosa e alle fragilità delle religiose. La pellicola offre uno sguardo diretto su questa realtà, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Il documentario Agnus Dei, diretto da Massimiliano Camaiti, approderà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 aprile, portando l’attenzione su una realtà raccolta all’interno del Monastero di Santa Cecilia a Roma. L’opera, che ha già percorso il tappeto rosso di importanti festival internazionali e debuttato nella sezione Biennale College Cinema, racconta il legame tra le monache della struttura e due agnelli nati di recente, affidati alla loro cura secondo un’antica tradizione cattolica. Un racconto visivo tra sacro e contingente. All’interno delle mura del monastero, la narrazione si concentra sui gesti quotidiani dedicati all’accudimento degli animali, rivelando una forma di maternità inaspettata basata sulla dedizione, sull’ascolto e sulla presenza costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra sacro e fragilità: il segreto delle monache nel nuovo film

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