Tra sacro e fragilità | il segreto delle monache nel nuovo film
Il documentario Agnus Dei, diretto da Massimiliano Camaiti, sarà nelle sale italiane dal 20 aprile. Il film si concentra su una comunità di monache all’interno del Monastero di Santa Cecilia a Roma, mostrando aspetti legati alla vita religiosa e alle fragilità delle religiose. La pellicola offre uno sguardo diretto su questa realtà, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.
Il documentario Agnus Dei, diretto da Massimiliano Camaiti, approderà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 aprile, portando l’attenzione su una realtà raccolta all’interno del Monastero di Santa Cecilia a Roma. L’opera, che ha già percorso il tappeto rosso di importanti festival internazionali e debuttato nella sezione Biennale College Cinema, racconta il legame tra le monache della struttura e due agnelli nati di recente, affidati alla loro cura secondo un’antica tradizione cattolica. Un racconto visivo tra sacro e contingente. All’interno delle mura del monastero, la narrazione si concentra sui gesti quotidiani dedicati all’accudimento degli animali, rivelando una forma di maternità inaspettata basata sulla dedizione, sull’ascolto e sulla presenza costante.🔗 Leggi su Ameve.eu
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