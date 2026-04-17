Terni l’evento ‘Vado alla mostra’ | Un percorso visivo coinvolgente e accessibile IL PROGRAMMA

A Terni si svolge l’evento ‘Vado alla mostra’, pensato per offrire un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente ai più giovani. La mostra si svolge nella sede di palazzo Primavera e mette in mostra le illustrazioni dell’artista britannica, nota per le sue opere dedicate ai bambini. L’iniziativa è rivolta a bambine e bambini, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo dell’arte attraverso un percorso visivo pensato appositamente per loro.

Una esperienza culturale pensata a misura di bambine e bambini. La location di palazzo Primavera ospiterà ‘Vado alla mostra’ dedicata all’opera della celebre illustratrice per l’infanzia Helen Oxenbury. L’esposizione realizzata dall’Associazione Il Pettirosso in merito al progetto LeggiAMO.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Giotto e San Francesco: arte, spiritualità e natura in un percorso tra città e borghi. IL PROGRAMMALa Galleria Nazionale dell'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco con la mostra "Giotto e San Francesco. Altri aggiornamenti Si parla di: Terni, l’evento ‘Vado alla mostra’: Un percorso visivo coinvolgente e accessibile. IL PROGRAMMA; Bandecchi: Faccio il nuovo ospedale, non le risse. Il 5 maggio vado all’incontro in Regione.