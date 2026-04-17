Tenute stellari Supertuscan e molti misteri Chi c' è dietro e cosa non torna
Nella zona di Campo di Marte, vicino allo stadio Artemio Franchi, si trova una palazzina di tre piani con facciata gialla, sobria ed elegante. La zona è nota per le sue attività legate al settore vinicolo, tra cui alcune tenute di alta qualità e l’assemblaggio di Supertuscan. Tuttavia, tra ritrovamenti e pratiche non chiare, circolano diversi misteri riguardo alle operazioni che si svolgono in quell’area.
Zona Campo di Marte, a due passi dallo stadio Artemio Franchi. In via dei Sette Santi c’è una palazzina di tre piani sobria ed elegante, con la facciata gialla. Qui, presso lo studio di commercialisti Sbf Consulting, è registrata una cinquantina di società. Molte sono aziende agricole, che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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