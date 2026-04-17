Tenute stellari Supertuscan e molti misteri Chi c' è dietro e cosa non torna

Nella zona di Campo di Marte, vicino allo stadio Artemio Franchi, si trova una palazzina di tre piani con facciata gialla, sobria ed elegante. La zona è nota per le sue attività legate al settore vinicolo, tra cui alcune tenute di alta qualità e l’assemblaggio di Supertuscan. Tuttavia, tra ritrovamenti e pratiche non chiare, circolano diversi misteri riguardo alle operazioni che si svolgono in quell’area.