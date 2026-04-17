Tagliare il Tribunale di Terni non è all' ordine del giorno del governo | arriva la prima risposta diretta dall' esecutivo

Il governo ha dichiarato che la chiusura del Tribunale di Terni non è prevista tra le misure in programma. La questione della possibile soppressione del tribunale locale è al centro dell’attenzione nella città da diversi giorni. Le discussioni si sono concentrate sulle eventuali conseguenze di una tale decisione, senza che siano stati annunciati piani ufficiali da parte delle autorità nazionali. La situazione continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica.

Da giorni tiene banco a Terni la questione legata alla possibile soppressione del Tribunale cittadino. Tutto parte da un documento dell’Associazione nazionale magistrati che propone la riduzione delle sedi con meno di trenta giudici e dieci magistrati, per una nuova riforma della geografia.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Troppi processi e poche toghe, c’è un piano per “tagliare” il tribunale di TerniIl documento dell’Associazione nazionale magistrati che propone la riduzione dei “palazzacci” con meno di trenta giudici e dieci magistrati per una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tagliare il Tribunale di Terni non è all'ordine del giorno del governo: arriva la prima risposta diretta dall'esecutivo; Prisco, non è all'ordine del giorno tagliare i tribunali di Terni o Spoleto; Tribunale di Terni a rischio, gli avvocati: Impatto penalizzante per l’intera comunità; Tribunale di Terni verso la soppressione, la condanna delle associazioni degli avvocati. Prisco, non è all'ordine del giorno tagliare i tribunali di Terni o Spoleto(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Ho fatto una verifica anche con gli uffici del ministero della giustizia e non è all'ordine del giorno del governo tagliare né il tribunale di Terni né quello di Spoleto: ... msn.com Tribunale di Terni ‘a rischio’, Ordine degli avvocati: «Evitare in ogni modo la chiusura»del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni*Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni comunica di aver appreso da alcuni organi di stampa che l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) avr ... umbria24.it Scongiurata l'estromissione e il conseguente annullamento di tutti i risultati. Il Tribunale di Terni ha decretato l'esercizio provvisorio per il club umbro per i prossimi tre mesi. Poi si vedrà - facebook.com facebook . @seriecofficial | Ternana, venerdì 17 aprile udienza al Tribunale di Terni x.com