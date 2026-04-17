Sport in tv oggi venerdì 17 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 17 aprile propone una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. La guida di OA Sport fornisce orari e dettagli sui programmi in programma, permettendo agli appassionati di seguire le competizioni senza perdere nessuna fase. La copertura include diverse discipline e orari, offrendo aggiornamenti puntuali e informazioni pratiche su come seguire gli eventi in diretta.

Oggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sui tanti tornei di tennis in programma questa settimana. In particolare, a Barcellona e a Monaco di Baviera Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli vorranno proseguire nel loro cammino, puntando alla qualificazione alle semifinali. Tornei importanti per rifinire la preparazione in vista del grande appuntamento sulla terra rossa del Roland Garros. In primo piano, poi, gli Europei di judo con gli...🔗 Leggi su Oasport.it

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