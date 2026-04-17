Oggi, 17 aprile 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto. La sessione si svolge questa sera, come di consueto, quattro volte alla settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. L’estrazione si svolge in modo regolare e coinvolge i numeri e i simboli associati al gioco.

Estrazione Simbolotto di oggi, 17 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 17 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 17 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 17 aprile 2026 | Lotto

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 Aprile 2026

Notizie correlate

Simbolotto, estrazione di oggi 17 febbraio 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 17 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle...

Simbolotto, estrazione di oggi 17 marzo 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 17 marzo 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 17 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 10 aprile; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 14 aprile 2026: i numeri vincenti; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 7 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti.

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi 17 aprile 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 17 aprile 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI! | Estrazione di oggi, Giovedì 16 Aprile 2026Simbolotto, Lotto: estrazione di giovedì 16 aprile 2026. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi ... ilsussidiario.net

Simbolotto, estrazione di oggi 14 aprile 2026 | Lotto - facebook.com facebook