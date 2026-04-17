Oggi in Serie A si disputano diverse partite, tra cui l'incontro tra Inter e Cagliari, oltre ai match tra Napoli e Lazio e tra Roma e Atalanta. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e streaming su Sky e DAZN. Gli appassionati possono seguire gli incontri alle rispettive ore di inizio, consultando le piattaforme per dettagli su canali e modalità di visione.

Da Inter-Cagliari ai big match Napoli-Lazio e Roma-Atalanta: tutte le partite di Serie A in programma con orari, calendario completo e dove vederle in TV e streaming Oggi venerdì 17 aprile prende il via la 33ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale Lecce-Fiorentina. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match per la zona champions, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Dove vedere le partite della 33ª giornata su Sky e Dazn Si parte col botto. Il Como, rivelazione del torneo, apre le danze a Reggio Emilia contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temi più discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornata; Le partite di oggi: quattro match in Serie A, si giocano Parma-Napoli e Como-Inter; Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN); Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN.

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