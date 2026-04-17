Scoperta una discarica abusiva di rifiuti pericolosi sul terreno di un consorzio

I carabinieri forestali di Terracina e la polizia locale di San Felice Circeo hanno scoperto una discarica abusiva di circa 150 metri cubi di rifiuti, tra cui materiali pericolosi. I rifiuti si trovavano sia all’interno che all’esterno di un fabbricato abbandonato nel territorio di San Felice. La zona è stata posta sotto sequestro e si stanno svolgendo verifiche per individuare eventuali responsabili.

Circa 150 metri cubi di rifiuti, anche pericolosi, sono stati rinvenuti dai carabinieri forestali di Terracina e dalla polizia locale di San Felice Circeo all'interno e all'esterno di un fabbricato in stato di abbandono, nel comune di San Felice.L'edificio, di circa 100 metri quadrati, non.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Osio Sopra, blitz dei carabinieri: scoperta officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti pericolosiOsio Sopra (Bergamo), 4 aprile 2026 – Lo scorso 2 aprile, un’operazione congiunta ha portato alla luce un’attività produttiva completamente illegale... A Pietrastorta individuata e sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi: una denunciaL'area è stata scoperta dalla polizia locale di Reggio Calabria a seguito di un'approfondita attività info investigativa Un terreno, dove erano stati... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Martina Franca, scoperta una discarica abusiva di liquami, rifiuti agricoli e carcasse di animali: denunciato allevatore; Lamezia, scoperta e sequestrata discarica abusiva in un terreno privato; La maxi discarica abusiva. Stipate 11.500 tonnellate di rifiuti e scarti edili . In sei finiscono alla sbarra; Carcasse d'auto tra i campi: scoperta discarica a cielo aperto a Ostia Antica. Terreno trasformato in discarica, scoperta anche attività abusiva di autodemolizioni, una denunciaÈ stata inoltre accertata un’attività non autorizzata riconducibile alla demolizione e riparazione di autoveicoli, nonché l’illecito smaltimento di acque reflue urbane ... grandangoloagrigento.it Acquappesa, sequestrata una discarica abusiva: denunciato il proprietario del terrenoI Carabinieri Forestali hanno trovato rifiuti pericolosi e non pericolosi su un’area di 4mila metri quadri in località Scoglio della Regina. cosenzachannel.it Dinosauri (la cui esistenza fu scoperta solo nell'800) in un dipinto del 1500 Sembra un mistero… ma la spiegazione è molto meno fantasiosa https://bit.ly/Dinosauri_dipinto - facebook.com facebook Malta tra passato e futuro: viaggio alla scoperta di luoghi, eventi e patrimoni inesplorati x.com