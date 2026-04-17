Scoperta una discarica abusiva di rifiuti pericolosi sul terreno di un consorzio

Da latinatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri forestali di Terracina e la polizia locale di San Felice Circeo hanno scoperto una discarica abusiva di circa 150 metri cubi di rifiuti, tra cui materiali pericolosi. I rifiuti si trovavano sia all’interno che all’esterno di un fabbricato abbandonato nel territorio di San Felice. La zona è stata posta sotto sequestro e si stanno svolgendo verifiche per individuare eventuali responsabili.

Circa 150 metri cubi di rifiuti, anche pericolosi, sono stati rinvenuti dai carabinieri forestali di Terracina e dalla polizia locale di San Felice Circeo all'interno e all'esterno di un fabbricato in stato di abbandono, nel comune di San Felice.L'edificio, di circa 100 metri quadrati, non.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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