Il vicepresidente del consiglio ha commentato le recenti proposte dell'Unione Europea per affrontare l'aumento delle bollette, riferendo che vengono suggeriti di spegnere i riscaldamenti, ridurre le ore di lavoro, diminuire i viaggi e usare meno acqua calda. La dichiarazione è arrivata in risposta alle indicazioni europee, che invitano i cittadini a limitare il consumo di energia e risorse domestiche.

"Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxelles.": così il vicepremier Matteo Salvini a Telelombardia sulla bozza Ue per fronteggiare la crisi energetica. "L'unica cosa seria che potrebbe fare già oggi Bruxelles è dire 'sospendiamo le regole europee'", aggiunge Salvini. "Sul caro-carburanti l'Italia è il Paese europeo che mette più soldi per mitigare gli aumenti. Ma la Ue deve cancellare il Patto di stabilità e i vincoli di bilancio: l'Europa la paghiamo e manteniamo noi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini, 'l'Ue dice di spegnere i riscaldamenti, non sono normali'

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