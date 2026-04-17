La proprietà della squadra di calcio ha investito oltre un miliardo di euro nel club, senza aver ottenuto la qualificazione in Champions League. La situazione ha portato a tensioni e a un possibile cambio di strategia, mentre l'allenatore attuale si trova al centro di una crisi. La società si trova di fronte a decisioni importanti per il futuro, con un bilancio che evidenzia le difficoltà di raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati.

La proprietà della Roma guidata da Dan Friedkin ha già superato il miliardo di euro di investimenti complessivi nel club. Un impegno economico che riflette l’obiettivo di riportare stabilmente la squadra tra le grandi del calcio europeo. E ora con lo scontro tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri rischia di dover nuovamente partire da zero per dare vita ad un nuovo ciclo. Nel frattempo dall’acquisizione della Roma, la società non è mai riuscita a centrare l’obiettivo Champions, nonostante la cifra investita. Roma, gli investimenti di Dan Friedkin. Secondo più fonti, l’acquisizione del club è costata circa 591 milioni di euro, tra acquisto delle quote e gestione dei debiti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Roma-Friedkin al bivio, 1 miliardo speso senza Champions: nuova rivoluzione e crisi Ranieri

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Caos #Roma, #Falcao punge i #Friedkin: "La proprietà deve stare più vicina perché..." x.com