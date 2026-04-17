Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani | incontro a Collescipoli

La Polizia di Stato continua le iniziative di sensibilizzazione rivolte agli anziani, con un incontro recentemente svolto a Collescipoli. La campagna, promossa dal Questore, mira a informare i cittadini più vulnerabili sui rischi delle truffe e sulle modalità con cui i malfattori cercano di ingannarli. L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza e aiutare le persone a riconoscere i segnali di potenziali raggiri.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più fragili, dai sempre più insidiosi raggiri escogitati dai malfattori.Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cesinali, prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffeDurante l’incontro il Maresciallo ha risposto a tutte le curiosità e le domande poste dai partecipanti ribadendo che i Carabinieri non chiedono mai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a Collescipoli; Firenze: 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato; Dal 10 al 12 aprile tre giorni di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico; Bullismo, cyberbullismo e legalità: la Polizia di Stato incontra gli studenti di Foligno. Prosegue la campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più fragil ... newtuscia.it Ali della Mente conquista Roma sul palcoscenico di Piazza del Popolo per la Festa Nazionale della Polizia di StatoAlla Festa Nazionale della Polizia di Stato la compagnia artistica di ALI della Mente ha conquistato Piazza del Popolo con la rappresentazione artistica Arte, Sicurezza e Formazione: dalla parte dell ... casertaweb.com Polizia di Stato: controlli straordinari contro microcriminalità e abusivismo al Forte - facebook.com facebook