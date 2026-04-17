Pisa-Genoa trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Pisa e Genoa si gioca nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026. I toscani cercano di ottenere punti importanti per la salvezza, anche se le possibilità sono ormai ridotte. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate in un finale di stagione con obiettivi ancora da definire. Le formazioni ufficiali e le modalità di visione saranno comunicate nelle prossime ore.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani attendono i liguri per giocarsi le ultime carte salvezza, anche se l’obiettivo appare sempre più un miraggio. Pisa-Genoa si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Anconetani PISA-GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani nell’ultimo turno di campionato sono stati sconfitti nettamente in trasferta contro la Roma. La squadra di Hilijemark è in grave crisi di risultati, reduce da tre sconfitte consecutive, ultima in classifica e con ben 9 punti da colmare sulla zona salvezza a sei giornate dal termine. Quindi, un piede e mezzo già in Serie B.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pisa-Genoa, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Frosinone-Padova, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Palermo-Avellino, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Probabile Formazione - 33° Giornata; Pisa-Genoa, info accrediti; La presentazione della 33^ giornata di Serie A; Fantacalcio, le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26. 33 giornata Serie A 2025/202633 giornata Serie A 2025/2026. Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Tutte le informazioni dai campi. mam-e.it Pisa-Genoa: Crezzini è l’arbitro. Camplone al VarPisa-Genoa: Crezzini è l'arbitro. Camplone al Var. Tutte le designazioni della trentatreesima giornata in Serie A ... pianetagenoa1893.net Pisa-Genoa nel segno di Gianluca Signorini Genoa e Pisa si ritrovano ancora una volta nel segno di Gianluca Signorini. Lo scorso 12 aprile è stato intitolato un campo all'ex calciatore Sono passati oltre ventitré anni dal 6 novembre 2002, il giorno in cui Sign - facebook.com facebook Genoa, scocca l’ora di Amorim: a Pisa la prima volta da titolare x.com