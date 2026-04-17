Pisa-Genoa domenica 19 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile alle 18:00 si disputa alla Cetilar Arena il match tra Pisa e Genoa, una delle partite del 33esimo turno di Serie A. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell’inizio, mentre le quote e i pronostici vengono aggiornati quotidianamente da diverse piattaforme di scommesse. La partita è tra le due squadre che occupano posizioni di metà classifica.

Nel programma del 33esimo turno di Serie A va in scena anche la sfida tra Pisa e Genoa, che si gioca alla Cetilar Arena domenica pomeriggio. Pochissime chance di salvezza per il Pisa che nel turno precedente ha perso per 3-9 contro la Roma rimediando l’ottava sconfitta nelle ultime nove gare. I nerazzurri hanno pero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Genoa (domenica 19 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pisa-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pisa-Genoa, info biglietti; Dove vedere Pisa-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Pisa-Genoa all’Arena Garibaldi: Hiljemark con le spalle al muro, De Rossi punta a chiudere serenamenteDomenica 19 aprile all’Arena Garibaldi: Pisa quasi retrocesso, il Genoa di De Rossi con l’emergenza a centrocampo. Formazioni e streaming DAZN. lifestyleblog.it Genoa, ultimi preparativi in vista per la gara di domani a PisaCi sarà anche il presidente Dan Sucu a Pisa a seguire il Genoa in questa trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa verso la salvezza. Incontro oi toscani che si ... genoanews1893.it Pisa – Genoa, domenica ore 18.00. Una sfida che si perde nella notte dei tempi, con mille incroci… Leggi l’articolo completo al link https://www.ligurianotizie.it/pisa-genoa-una-sfida-che-si-perde-nella-notte-dei-tempi-con-mille-incroci/2026/04/18/637219/ facebook Genoa, De Rossi: “Pisa Vinciamo e siamo salvi. E io resto qui” x.com